Tastiera Logitech ad 8€ in occasione della Festa delle Offerte Prime

La tastiera K120 è progettata per offrire comfort per tutto il giorno, grazie ai suoi tasti dal profilo ribassato e al layout tradizionale che include tasti funzione (F) e un tastierino numerico, rendendo la digitazione fluida e confortevole. Ideale per lunghe sessioni di lavoro o studio, garantisce un’esperienza di utilizzo ergonomica e senza sforzo.

L’installazione è estremamente semplice. Basta collegare la tastiera al tuo PC o laptop tramite una porta USB e potrai iniziare a utilizzarla immediatamente, senza la necessità di installare software aggiuntivi. Questo rende la K120 una scelta pratica per chi desidera una soluzione rapida e funzionale.

Compatibile con Windows 7, 8, 10 e versioni successive, la tastiera è un’ottima compagna per la tua scrivania, sia a casa che al lavoro. La sua robustezza la rende una scelta affidabile e duratura. Uno dei punti di forza della K120 è il suo design resistente agli schizzi, che offre una maggiore protezione contro i piccoli incidenti quotidiani.

I tasti sono anti-sbiadimento, garantendo una lunga durata delle scritte, mentre i piedini inclinabili e regolabili in altezza permettono di trovare la posizione più confortevole per digitare. Inoltre, la tastiera è realizzata in parte con plastica riciclata post-consumo.

Su Amazon, oggi, la tastiera Logitech viene messa in promozione con uno sconto del 26% per un costo finale di 8,69€.