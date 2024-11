Su Amazon è FOLLIA da Black Friday: promo cuffie Xiaomi (-63%)

Xiaomi riesce a garantire sempre dei prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XXL del 63% sulle cuffie bluetooth Xiaomi che vengono vendute a soli 12,99€.

Queste cuffie Xiaomi costano pochissimo oggi su Amazon

Le cuffie Bluetooth Xiaomi offrono un’esperienza audio avanzata grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una trasmissione stabile e veloce. Questo non solo riduce il consumo della batteria, ma minimizza anche i problemi di interruzione, migliorando la qualità complessiva della connessione.

Dotate di un driver dinamico da 12 mm con diaframma composito, queste cuffie intensificano la struttura della cavità sonora, offrendo un suono più ricco e dettagliato. La tecnologia avanzata riduce inoltre efficacemente le distorsioni, garantendo una resa sonora di alta qualità, ideale per musica, video e chiamate.

La durata della batteria è un altro punto di forza. Con una singola ricarica, le cuffie assicurano fino a 5 ore di autonomia, estendendosi fino a 20 ore totali grazie alla custodia di ricarica inclusa. Questo le rende perfette per un utilizzo quotidiano senza la necessità di ricariche frequenti.

Le cuffie supportano anche la funzione Google Fast Pair, permettendo una connessione immediata con dispositivi Android semplicemente aprendo la custodia. Questa caratteristica rende l’esperienza d’uso ancora più pratica e intuitiva. Grazie alla loro costruzione leggera e portatile, queste cuffie sono ideali per chi è sempre in movimento. Inoltre, la certificazione IPX4 le rende resistenti al sudore e alla pioggia, garantendo un utilizzo sicuro anche durante gli allenamenti o in condizioni meteo avverse.

