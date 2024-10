SSD Samsung da 500GB fulmineo e ampio al 55% di sconto

Samsung è un’azienda che riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 55% sul suo SSD da 500GB che viene venduto a 55,95€.

Sconto in formato extra large sull’SSD da 500GB di Samsung

L’SSD Samsung 870 EVO da 500 GB è una soluzione di archiviazione avanzata, progettata per migliorare le prestazioni del tuo PC. Grazie alla velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e a una velocità di scrittura sequenziale di 530 MB/s, questo SSD garantisce un’esperienza fluida durante l’uso quotidiano e nelle attività più intensive, come il gaming e la creazione di contenuti.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, l’870 EVO è ideale per tutti gli utenti, dai professionisti IT ai creatori di contenuti, grazie alla sua versatilità.

Con capacità fino a 4 TB, offre ampio spazio per archiviare file di grandi dimensioni, garantendo prestazioni elevate nel lungo periodo, navigazione in Internet rapida e tempi di rendering notevolmente ridotti. Una delle caratteristiche distintive di questo SSD è la tecnologia Intelligent Turbo Write, che accelera la velocità di scrittura per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Per gestire al meglio la tua unità, Samsung offre il software Samsung Magician 6, che fornisce una serie di strumenti utili per monitorare la salute e lo stato dell’unità, rimanere aggiornati con le ultime versioni del firmware e ottimizzare le prestazioni complessive.

Su Amazon, oggi, l’SSD Samsung da 500GB viene messo in maxi sconto del 55% e viene venduto a 55,95€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.