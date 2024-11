SSD Samsung da 500GB al 39% di sconto su Amazon: che affare

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire sempre il massimo della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD da 500GB viene messo in offerta con uno sconto XL del 39% per un costo finale e totale di 55€.

Offertissima: SSD Samsung da 500GB in maxi offerta

L’SSD Samsung 870 EVO da 500GB è una soluzione ideale per migliorare le prestazioni del tuo PC, offrendo velocità e affidabilità superiori. Grazie a una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e a una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, questa unità garantisce tempi di risposta rapidi e un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per chi cerca un upgrade significativo del proprio sistema.

Progettato per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti, l’870 EVO si adatta sia ai creatori di contenuti che ai professionisti informatici. La serie offre una capacità fino a 4 TB, rendendola ideale per coloro che necessitano di prestazioni costanti nel tempo, un’ottima velocità di navigazione e tempi di rendering accelerati.

Questa versatilità rende l’870 EVO compatibile con qualsiasi tipo di PC, garantendo un’ottima esperienza sia per il lavoro che per l’intrattenimento. L’Intelligent Turbo Write è una funzionalità pensata per ottimizzare ulteriormente la velocità di scrittura, migliorando il flusso di lavoro e permettendo una gestione dei dati più efficiente.

Inoltre, con il Software Samsung Magician 6, puoi gestire e monitorare facilmente lo stato della tua unità. Magician 6 offre strumenti utili per seguire gli ultimi aggiornamenti, monitorare la salute dell’unità e garantire che il tuo SSD funzioni sempre al massimo delle sue potenzialità.

