Smartwatch Xiaomi elegante e dalle mille funzioni: promo Amazon

Smart Band 8 di Xiaomi è una smartband avanzata che offre un display OLED da 1,62 pollici, con una risoluzione di 326 pixel per pollice, proprio come il modello precedente, ma con numerose migliorie. Una delle principali novità è la frequenza di aggiornamento di 60 Hz, che rende l’interazione con lo schermo più fluida e reattiva.

Inoltre, la luminosità massima di 600 nit con regolazione automatica garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. La smartband offre anche 200 layout del quadrante personalizzabili, per adattarsi al tuo stile.

Grazie alle oltre 150 modalità sportive, puoi monitorare con precisione le tue attività fisiche, tra cui il numero di calorie bruciate, i cambiamenti della frequenza cardiaca e la durata degli allenamenti. La band ti permette anche di monitorare la tua salute durante tutta la giornata, controllando SpO2, la frequenza cardiaca e il livello di stress, con vibrazioni di avviso in caso di anomalie.

La batteria da 190 mAh assicura un’autonomia eccezionale, con fino a 16 giorni di utilizzo tipico e fino a 6 giorni con la modalità Always On Display (AOD) attivata, permettendoti di utilizzare la band senza preoccuparti della ricarica per lungo tempo.

Oggi, su Amazon, viene messo in sconto lo smartwatch Xiaomi (Mi Smart Band 8) del 30% per un prezzo finale d’acquisto di soli 25,99€.