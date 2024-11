Smartwatch Xiaomi con schermo AMOLED in offerta su Amazon

Questo smartwatch Xiaomi offre prestazioni avanzate in un design elegante e raffinato. Con un display AMOLED che raggiunge una luminosità massima di 1.200 nit, potrai visualizzare facilmente i dati anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il modulo con sensore di luminosità rileva automaticamente la luce ambientale, regolando la luminosità dello schermo per una visione più confortevole e ottimizzata in ogni situazione.

Il design elegante dello smartwatch è caratterizzato da telai in lega di alluminio disponibili in vari colori, abbinati a un’ampia gamma di cinturini che permettono di personalizzare il tuo stile. Un vero accessorio di tendenza che riflette la tua individualità con ogni movimento del polso.

Con sensori di alta precisione, Xiaomi Smart Band 9 offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, dello stress, dell’allenamento respiratorio e della salute femminile, migliorando notevolmente la qualità e la precisione dei dati raccolti durante l’allenamento e nella vita quotidiana.

L’oltre 150 modalità sportive disponibili offrono metriche avanzate per analizzare performance come il consumo massimo di ossigeno, i tempi di recupero e i risultati complessivi dell’allenamento, sia che tu faccia esercizio indoor o all’aperto. Con una batteria a lunga durata che arriva fino a 21 giorni di utilizzo regolare e una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, puoi indossarlo senza preoccupazioni anche durante il nuoto.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 10% sullo smartwatch Xiaomi per un prezzo finale e totale d’acquisto di 35,99€.