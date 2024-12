Smartwatch Xiaomi con display AMOLED curvo al 57% di sconto

Xiaomi POCO Watch offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display AMOLED da 1,6″ ad alta risoluzione, con vetro curvo 2.5D e una cornice ultra sottile. Questo design ti permette di vedere di più con una maggiore chiarezza, rendendo ogni dettaglio nitido e vibrante. Inoltre, l’orologio è ultraleggero, garantendo un comfort superiore durante l’uso quotidiano, tanto che potresti quasi dimenticarti di indossarlo.

Grazie al chip GNSS di precisione integrato, il POCO Watch supporta il posizionamento satellitare globale tramite GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, assicurando una registrazione accurata dei tuoi spostamenti.

Perfetto per chi ama l’attività all’aperto, l’orologio è dotato anche di una classificazione di resistenza all’acqua 5 ATM, il che significa che puoi utilizzarlo tranquillamente anche mentre nuoti, sia in piscina che in acque aperte. Il POCO Watch è inoltre equipaggiato con un sensore ottico professionale che monitora i livelli di ossigeno nel sangue e la saturazione di SpO2, permettendoti di tenere sotto controllo la tua salute in tempo reale.

Grazie agli avanzati sensori della frequenza cardiaca, puoi monitorare costantemente il battito del cuore, rilevando tempestivamente qualsiasi variazione. Questo smartwatch è quindi una soluzione completa per chi cerca uno strumento affidabile per monitorare la propria salute e tenere traccia delle attività quotidiane.

Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto super del 57% lo Xiaomi POCO Watch che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 42,89€.