Smartwatch Huawei a 39€ su Amazon: è la grande offerta di oggi

Il HUAWEI Band 8 è uno smartwatch leggero e sottile, con un elegante display AMOLED senza bordi che lo rende quasi impercettibile al polso. Compatibile con smartphone iOS e Android, funziona attraverso l’app HUAWEI Health, offrendo una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Una delle sue caratteristiche principali è il monitoraggio scientifico del sonno con il sistema TruSleep 3, che tiene traccia di ogni secondo del tuo riposo, fornendo consigli utili per migliorare la qualità del sonno. Con oltre 10.000 quadranti scaricabili dall’app, è possibile personalizzare il display scegliendo anche l’opzione always-on display o addirittura creare un quadrante personalizzato basato sui colori del proprio outfit.

L’autonomia è un altro punto di forza: con la ricarica rapida aggiornata, il Band 8 si ricarica completamente in circa 45 minuti, garantendo fino a 14 giorni di utilizzo. Una ricarica di soli 5 minuti è sufficiente per fornire due giorni di autonomia.

Per gli amanti dello sport, il Band 8 offre 100 modalità di allenamento, riconosce automaticamente la corsa e il cammino, e monitora i principali stili di nuoto. Durante l’allenamento in piscina, tiene sotto controllo la frequenza cardiaca. Infine, grazie alla serie di tecnologie HUAWEI Tru Series, il Band 8 monitora continuamente i livelli di SpO2 e la frequenza cardiaca, avvisandoti in caso di anomalie, e include la funzione TruRelax, che supporta esercizi di respirazione per ridurre lo stress.

Su Amazon, oggi, lo smartwatch Huawei viene messo in offerta con uno sconto del 34% e viene venduto a 39€.