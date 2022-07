Si può mettere il Mac mini uno sopra l'altro?

Secondo voi si può impilare dei Mac mini e metterli uno sopra l’altro? La risposta è meno scontata del previsto e vi sorprenderà.

Far lavorare più Mac mini assieme è molto meno raro di quanto credereste. Piccoli, compatti, super efficienti ma potenti, questi computer mignon sono perfetti come server in piccoli contesti, a casa e in uffici di medie dimensioni. Dunque la domanda è lecita: si può posizionarli uno sopra l’altro?

Innanzitutto, bisogna distinguere tra Mac mini recenti e più datati. Fino al 2012, un documento ufficiale di Apple (ora archiviato e considerato obsoleto) consigliava di posizionare sempre “il Mac mini su una superficie dura e piana per fornire il massimo flusso d’aria alle prese d’aria del computer intorno alla base di gomma” e di “non mettere nulla sopra il tuo Mac mini o impilare Mac mini uno sopra l’altro” per non ostacolare il segnale WiFi o Bluetooth.

Coi Mac mini degli ultimi anni, invece, nessun problema. Esistono rack e supporti nati per lo scopo, come quello che vedete qui sotto.

Ed esistono intere server farm strapiene di Mac mini che lavorano in parallelo, come nell’immagine qui sotto. Eh sì, non c’è nessun problema a posizionare il Mac mini in verticale.

Tra l’altro, le ultime generazioni di Mac mini dispongono di piedini in gomma che lasciano passare l’aria tra un computer e l’altro. Perché l’unica vera raccomandazione che possiamo dare è questa: verificate che i Mac mini impilati stiano in un ambiente sufficientemente ventilato. A parte questo, nessuna controindicazione: anche perché, nell’improbabile caso di un surriscaldamento, verrete tempestivamente avvisati e il sistema si spegnerà per impedire danni.