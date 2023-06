Con l’arrivo di iOS 17, Apple ha introdotto una serie di nuove funzionalità, tra cui una maggiore personalizzazione della schermata di blocco, miglioramenti di iMessage e FaceTime, modalità Standby, widget interattivi e NameDrop. Ma una delle aggiunte più visivamente accattivanti al sistema è il nuovo sfondo predefinito. Se non vuoi aspettare iOS 17 per ottenerlo, puoi scaricarlo immediatamente proprio qui.

Il nuovo sfondo predefinito di iOS 17

Lo sfondo predefinito di iOS 17 presenta un design astratto con sfumature di rosso, arancione, rosa e blu. A differenza dello sfondo di iOS 16, che era disponibile solo in una versione chiara, Apple ha incluso sia una versione chiara che una scura per lo sfondo di quest’anno. Questa scelta permette agli utenti di personalizzare ulteriormente l’aspetto del proprio dispositivo in base alle loro preferenze.

Oltre al nuovo sfondo predefinito, Apple ha anche introdotto nuovi sfondi dinamici in iOS 17. Tuttavia, poiché si tratta di versioni animate e renderizzate in tempo reale, non è possibile fornire un link di download diretto per essi. Gli sfondi dinamici offrono un’esperienza visiva accattivante, aggiungendo movimento e vivacità al tuo schermo.

Scarica il nuovo sfondo di iOS 17 in alta risoluzione

Puoi scaricare il nuovo sfondo di iOS 17 nella sua piena risoluzione utilizzando il link fornito di seguito. Assicurati di fare clic sull’immagine e salvare lo sfondo a piena risoluzione. Successivamente, puoi impostarlo come immagine di sfondo utilizzando l’app Foto o l’app Impostazioni se stai utilizzando un dispositivo iOS.

*clicca sull’immagine per aprirla e scaricare lo sfondo

Vale la pena notare che l’immagine ha la risoluzione dell’iPhone 14 Pro Max, quindi si adatterà perfettamente anche ad altri modelli di iPhone più piccoli. Questo ti consente di godere appieno dell’estetica del nuovo sfondo su diversi dispositivi.

Personalizza il tuo dispositivo con lo sfondo di iOS 17

Il nuovo sfondo di iOS 17 ti offre l’opportunità di personalizzare ulteriormente l’aspetto del tuo dispositivo iOS. Con la sua combinazione di colori accattivanti e design astratto, l’immagine sarà sicuramente un’aggiunta di impatto al tuo schermo.

Non esitare a scaricare il nuovo sfondo di iOS 17 in alta risoluzione e inizia a sperimentare una nuova estetica sul tuo dispositivo iOS. Goditi l’esperienza visiva unica offerta da questo sfondo e rendi il tuo dispositivo ancora più personale e accattivante.