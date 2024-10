Samsung Galaxy Tab A9+: il tablet Android DEFINITIVO in sconto

Samsung riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera, anche in quello dei tablet e oggi, su Amazon, il suo Galaxy Tab A9+ viene messo in offerta con uno sconto del 39% ed un costo finale di 189€.

Maxi offerta: ecco il Samsung Galaxy Tab A9+

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet che unisce un design moderno a prestazioni elevate, perfetto per chi cerca stile e funzionalità. Il suo elegante corpo in metallo, disponibile nelle colorazioni Graphite e Navy, si distingue per un look raffinato e resistente. Il display ampio e brillante offre un’esperienza visiva coinvolgente, garantendo ottima visibilità anche in diverse condizioni di luce.

Un altro punto di forza del Galaxy Tab A9+ è l’audio. Grazie agli altoparlanti immersivi, potrai godere di un suono dinamico e cristallino, che darà nuova vita ai tuoi film e alla tua musica preferita. Questo tablet è progettato per offrire un’esperienza di intrattenimento completa, sia visivamente che sonoramente.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Galaxy Tab A9+ non delude. Con 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128 GB, espandibile fino a 1TB, puoi conservare tutti i tuoi file senza dover eliminare nulla. Inoltre, grazie alla funzione multitasking, è possibile suddividere lo schermo in tre parti, lavorando su più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale del Galaxy Tab A9+. Con Secure Folder puoi proteggere le tue informazioni personali, mentre il Privacy Dashboard ti permette di monitorare la sicurezza complessiva del tuo dispositivo.

Su Amazon, oggi, il tablet Samsung, il Galaxy Tab A9+, viene messo in offerta con uno sconto del 39% ed un prezzo finale di 189€.

