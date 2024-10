Samsung Galaxy Book 4: AMAZON DISTRUGGE il prezzo (-500€)

Samsung è un’azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo Galaxy Book 4 viene messo in offerta con uno sconto extra large del 45% (500€) e viene venduto al prezzo finale di 599€.

Ecco le caratteristiche del Samsung Galaxy Book 4

Il Samsung Galaxy Book 4 è progettato per offrire prestazioni superveloci e multitasking senza interruzioni, grazie al potente processore Intel Core i5. Questo dispositivo è ideale anche per il gaming, grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce MX570A, che migliora notevolmente l’esperienza di gioco. Con la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB su una scheda SSD, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi contenuti.

Con un design leggero e sottile, il Galaxy Book 4 pesa poco meno di 1,6 kg ed è facile da trasportare ovunque tu vada. Il display da 15,6 pollici offre immagini in alta definizione con dettagli nitidi, rendendo ogni sessione di lavoro o intrattenimento un’esperienza coinvolgente.

In termini di connettività, il dispositivo è dotato di un’ampia gamma di porte integrate, riducendo la necessità di adattatori. Puoi collegare dispositivi esterni tramite HDMI v1.4, due porte USB-A, due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità.

La batteria del Galaxy Book 4 ti garantisce produttività anche in movimento. Per ricaricarlo rapidamente, puoi utilizzare il caricatore leggero e portatile, compatibile con altri dispositivi Samsung Galaxy. Inoltre, puoi usare il tuo telefono come fotocamera connessa, passando dalla qualità della webcam del laptop a immagini straordinarie grazie alla fotocamera del tuo smartphone, migliorando così la qualità dei video nelle app di comunicazione.

