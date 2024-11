Robot aspirapolvere Xiaomi per una pulizia profondissima (-37%)

Xiaomi è un’azienda versatile e capace di distribuire prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il suo robot aspirapolvere, il Vacuum S10, viene messo in sconto del 37% per un prezzo totale e finale di 188,99€.

Offertissima: ecco il robot aspirapolvere Xiaomi!

Il robot aspirapolvere Xiaomi S10 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo intelligente e potente per la pulizia della casa. Grazie alla tecnologia di navigazione laser, il S10 è in grado di eseguire scansioni a 360°, identificando rapidamente l’ambiente domestico e creando una mappa accurata della casa. Il sensore di distanza laser all’avanguardia assicura un posizionamento preciso, misurazioni accurate e prestazioni eccellenti in ogni stanza.

Con una potenza di aspirazione di 4.000 PA, Xiaomi S10 è perfetto per rimuovere polvere, capelli e altre impurità da pavimenti e tappeti. Il motore senza spazzole garantisce una pulizia profonda, mentre il serbatoio dell’acqua e il contenitore della polvere 2-in-1 offrono una gestione pratica e funzionale.

Il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’umidità in modo uniforme, evitando di bagnare il pavimento, con tre diverse impostazioni di flusso per adattarsi ai vari materiali del pavimento.

Il robot offre percorsi di pulizia a zig-zag e a Y per una maggiore efficienza: la modalità a forma di S ottimizza i percorsi, mentre la modalità a Y simula una pulizia manuale, perfetta per rimuovere macchie ostinate. La batteria da 3.200 mAh garantisce fino a 130 minuti di autonomia in modalità standard. Infine, puoi controllare e monitorare il robot tramite l’app Xiaomi Home, sbloccando funzionalità avanzate e ottimizzando la tua esperienza di pulizia direttamente dal tuo smartphone.

