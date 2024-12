Robot aspirapolvere sottile e da 2200Pa e navigazione laser al 63%

Il robot aspirapolvere Lefant M210P è dotato di un design innovativo che incorpora la tecnologia Freemove 3.0, rendendolo più preciso e intelligente. Questo sistema permette al robot di evitare di cadere dalle scale e di non rimanere bloccato, adattandosi in modo intelligente agli ostacoli per garantire una pulizia efficace in tutta la casa.

Con una potente aspirazione da 2200Pa, il M210P è progettato per affrontare ogni tipo di sporco, inclusi polvere, peli di animali domestici e altre impurità. Le due spazzole laterali raccolgono efficacemente lo sporco, che viene poi aspirato tramite la bocca di aspirazione brushless, evitando il fastidio di dover rimuovere peli aggrovigliati, come nelle tradizionali spazzole a rullo. Questo lo rende particolarmente utile per le famiglie con animali domestici.

Il M210P viene fornito con un telecomando che consente di controllare facilmente il movimento e le modalità di pulizia del robot, rendendolo una scelta comoda, soprattutto per gli anziani o per chi non ha accesso a una connessione internet. Il telecomando offre flessibilità nel selezionare e posizionare la modalità di pulizia.

Il robot offre 6 modalità di pulizia, tra cui pulizia organizzata, pulizia spot, pulizia lungo il muro e altre, facilmente selezionabili tramite l’app. Inoltre, il Lefant M210P è compatibile con Alexa e Google Home, permettendo di gestire il dispositivo tramite comandi vocali per una gestione ancora più comoda e intelligente.

Oggi, su Amazon, il robot aspirapolvere Lefant viene messo in promozione con uno sconto XL del 63% per un costo finale d’acquisto di 99,99€.