Robot aspirapolvere silenzioso e sottile in MEGA sconto (-57%)

Lefant è un brand molto attivo nella produzione di robot aspirapolvere e oggi, su Amazon, il suo modello M-210 viene messo in offerta con uno sconto maxi del 57% per un costo totale e finale d’acquisto di 99,99€.

Robot aspirapolvere Lefant: sconto imperdibile su Amazon!

Il robot aspirapolvere Lefant M210 è progettato per offrire una pulizia approfondita con il minimo sforzo. Grazie al suo sensore a infrarossi anti-collisione potenziato, è in grado di rilevare l’ambiente a 720 gradi, evitando ostacoli e cadute da altezze. Questo sensore avanzato garantisce una pulizia efficace in ogni angolo della tua casa.

Con un corpo compatto dal diametro di soli 28 cm, il M210 può facilmente raggiungere e pulire sotto e intorno ai mobili, come letti e divani. La sua capacità di 500 ml riduce la necessità di svuotare il contenitore frequentemente, mentre la filtrazione a doppio strato previene l’inquinamento secondario.

Il Lefant M210 offre 6 modalità di pulizia, tra cui pulizia organizzata, casuale, spot, lungo il muro, programmata e manuale. È possibile selezionare la modalità desiderata e scegliere tra 3 livelli di potenza tramite l’app Lefant, che ti consente di controllare il robot in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Il robot è particolarmente utile per le case con animali domestici, grazie ai suoi ugelli brushless avanzati che aspirano efficacemente peli e polvere senza intoppi. La modalità di pulizia intelligente in 3 fasi (zigzag, bordi e pulizia secondaria) assicura che ogni angolo venga pulito accuratamente. Inoltre, grazie al controllo vocale tramite Google Assistant o Alexa, puoi avviare la pulizia con un semplice comando.

