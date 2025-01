Robot aspirapolvere: navigazione laser e 3200Pa al 60% di sconto

Lefant è un’azienda molto attiva nella produzione di robot aspirapolvere e oggi, su Amazon, il suo robot LS1 viene messo in mega sconto del 60% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 139,99€.

Offertissima Amazon: robot aspirapolvere Lefant al 60% di sconto!

Il robot aspirapolvere LS1 utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR, un sensore laser avanzato che rileva le distanze per mappare e pianificare il percorso di pulizia in modo preciso. Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, il robot è in grado di ottimizzare i percorsi di pulizia e programmare le operazioni con grande efficienza.

Offre quattro modalità di pulizia per soddisfare ogni esigenza: pulizia programmata, pulizia a zone, modalità spot e controllo manuale. Tramite la mappa visualizzata sullo smartphone, è possibile selezionare con facilità le aree o i punti specifici da pulire.

Per una gestione ancora più personalizzata, il LS1 consente di impostare e salvare zone vietate, evitando così che il robot entri in spazi come aree gioco per bambini o servizi igienici. Con una potenza di aspirazione fino a 3200 Pa, l’LS1 garantisce risultati eccellenti su diverse superfici, offrendo tre livelli di aspirazione regolabili per gestire vari tipi di sporco e rifiuti.

La tecnologia FreeMove 3.0, con sensori a infrarossi anticollisione 6D, permette al robot di rilevare ostacoli a 720 gradi, prevenendo urti, cadute dalle scale e arrampicandosi senza problemi sui tappeti. Il controllo è reso ancora più intuitivo grazie all’app intelligente e alla compatibilità con i comandi vocali di Alexa e Google Home, per una gestione facile e a distanza.

