Robot aspirapolvere da 6000Pa: una pulizia profondissima (-62%)

Avere a disposizione un robot aspirapolvere è utilissimo per avere un supporto nella pulizia in casa e oggi, su Amazon, il robot aspirapolvere targato Lefant viene scontato del 62% (avete letto bene) e viene venduto a 149,99€.

Pulizia profonda e agevole con questo robot aspirapolvere: risparmia il 62%

Il robot aspirapolvere Lefant M320 è dotato di una tecnologia avanzata per garantire una pulizia efficiente e senza problemi. Grazie al suo sistema di evitamento degli ostacoli del 2024, è in grado di rilevare con precisione la distanza dagli ostacoli e prevenirne le collisioni. Può identificare oggetti più grandi di 1,5 cm e più alti di 5 cm, iniziando a rallentare a 10 cm dall’ostacolo e aggirandolo a 4 cm di distanza.

Con una potente aspirazione da 6000 Pa, il Lefant M320 offre prestazioni eccezionali su varie superfici, inclusi pavimenti in legno e tappeti a pelo corto. Raccoglie facilmente polvere, peli di animali e detriti, garantendo una pulizia accurata.

Grazie al rilevamento del tappeto a ultrasuoni, il robot aspirapolvere rileva automaticamente i tappeti, aumentando l’aspirazione per una pulizia più profonda. Inoltre, il sistema permette di evitare le aree coperte da tappeti durante il lavaggio, e puoi persino usare un tappeto come barriera virtuale per delimitare zone specifiche.

Il robot dispone di una grande pattumiera trasparente e di un sistema di filtraggio HEPA, che intrappola efficacemente polvere e allergeni. Con una batteria da 4000 mAh, offre fino a 210 minuti di autonomia e ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi.

Su Amazon, oggi, il robot aspirapolvere targato Lefant viene scontato del 62% e viene venduto a 149,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.