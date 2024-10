Ripetitore WiFi TP-Link: per una connessione potente ovunque

TP-Link è un’azienda molto presente nell’ambito della produzione di dispositivi per la casa e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 50% sul suo ripetitore WiFi che viene venduto al prezzo finale di 39,99€.

Il ripetitore WiFi TP-Link RE500X è dotato della tecnologia Wi-Fi 6, che offre velocità più elevate, maggiore capacità e riduzione della congestione della rete. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, è possibile ottenere connessioni più stabili e veloci, anche in ambienti con numerosi dispositivi connessi.

Quando il RE500X viene collegato a un router OneMesh, è in grado di creare una rete Mesh, garantendo una copertura Wi-Fi uniforme in tutta la casa, senza interruzioni nel passaggio da un’area all’altra. Inoltre, dispone di una porta Gigabit Ethernet che consente di stabilire connessioni cablate ad alta velocità per dispositivi come smart TV, computer e console di gioco.

Un’altra caratteristica utile è l’indicatore luminoso intelligente, che aiuta a trovare la posizione ideale per il ripetitore, mostrando la potenza del segnale nella posizione corrente. In questo modo, è possibile ottimizzare la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa.

Il TP-Link RE500X può anche funzionare in modalità AP, trasformandosi in un nuovo punto di accesso Wi-Fi per estendere la rete cablata con funzionalità wireless. Inoltre, con l’app TP-LINK Tether, disponibile per dispositivi iOS e Android, è possibile gestire e monitorare facilmente la rete da qualsiasi dispositivo mobile.

