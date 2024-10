Ripetitore WiFi al 21% di sconto su Amazon: potenzia la tua rete

Il ripetitore WiFi TP-Link è la soluzione ideale per eliminare i punti morti nella tua rete domestica. Grazie alla sua estensione WiFi con un solo tocco, puoi facilmente ampliare la copertura della tua rete senza complicazioni. Questo dispositivo offre un WiFi dual-band, garantendo una connessione più veloce e stabile, con velocità fino a 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz.

Uno dei punti di forza del ripetitore è il pratico indicatore della potenza del segnale, che ti aiuta a trovare il posizionamento ottimale per massimizzare la copertura del WiFi. La configurazione è semplice grazie al tasto WPS, che consente di collegare il ripetitore al tuo router senza dover inserire complicate password. Inoltre, puoi gestire il dispositivo facilmente tramite l’app Tether o l’interfaccia web, rendendo il controllo della tua rete ancora più accessibile.

Un’altra caratteristica interessante è la modalità AP integrata, che consente di estendere la rete cablata. Questo significa che puoi utilizzare il ripetitore non solo per ampliare il segnale WiFi, ma anche per collegare dispositivi tramite cavo, ottimizzando ulteriormente la tua esperienza di connessione.

Scegliere il ripetitore WiFi TP-Link significa assicurarti una rete potente e affidabile, che elimina i problemi di connessione e ti permette di navigare senza interruzioni. Con questo dispositivo, avrai sempre una copertura WiFi eccellente in tutta la tua casa.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 21% sul ripetitore WiFi TP-Link che viene venduto a 34,99€.