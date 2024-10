Queste cuffie JBL sono fantastiche: audio e design al top (-41%)

JBL è un’azienda premium per quel che riguarda la produzione di dispositivi audio e oggi le sue cuffie, le Live 660NC vengono scontate del 41% e vengono vendute su Amazon a 105,60€.

Maxi promo: cuffie JBL al 41% di sconto su Amazon

Le cuffie JBL Live 660NC offrono un’esperienza audio senza pari grazie al caratteristico suono JBL, alla cancellazione attiva del rumore e ai driver da 40 mm, che garantiscono una riproduzione wireless di alta qualità con bassi potenti. Queste cuffie on-ear sono progettate per isolarti dai rumori ambientali, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica.

Una delle funzionalità più interessanti è la cancellazione del rumore adattiva, che elimina i suoni indesiderati. In alternativa, puoi attivare la modalità Ambient Aware per rimanere in contatto con l’ambiente circostante o utilizzare TalkThru per conversare senza dover rimuovere le cuffie.

Con un comodo archetto in tessuto e morbidi cuscinetti auricolari, le JBL Live 660NC sono pensate per garantire il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto. La cuffia è equipaggiata con un microfono integrato, permettendoti di rispondere facilmente alle chiamate ricevute sul tuo smartphone o tablet e di accedere ai servizi vocali grazie ai comandi posizionati sul padiglione.

La batteria ricaricabile offre fino a 50 ore di riproduzione audio, mentre una rapida ricarica di soli 10 minuti ti garantirà ulteriori 4 ore di musica. Inoltre, grazie alla funzione Multipoint e all’App JBL, puoi gestire facilmente le tue cuffie e ottimizzare la tua esperienza di ascolto. Con le JBL Live 660NC, la qualità audio è sempre a portata di mano.

