Questa TV Hisense da 40 pollici è PERFETTA per ogni stanza

Scopri la TV Hisense da 40 pollici, un dispositivo che unisce tecnologia avanzata e un design elegante per offrire un’esperienza visiva straordinaria. Con una risoluzione di 1080p (1920×1080) e tecnologia QLED, questa smart TV garantisce colori vividi e un contrasto eccezionale, rendendo ogni film e programma un vero spettacolo.

La frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura un’immagine fluida, ideale per gli appassionati di sport e videogiochi. Grazie alla modalità di gioco, avrai un’esperienza di gioco ottimale, mentre il design senza cornice aggiunge un tocco moderno al tuo ambiente.

La TV Hisense è anche equipaggiata con funzionalità intelligenti come Smart TV VIDAA U6 e Android Screen Sharing, permettendoti di accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti online. Inoltre, puoi godere di un audio di alta qualità con la tecnologia Dolby Atmos, per un’immersione totale nelle tue serie e nei tuoi film preferiti.

Dal punto di vista della connettività, la TV offre diverse opzioni, tra cui USB C, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, rendendo semplice collegare i tuoi dispositivi. I controlli parentali e il browser integrato offrono un ulteriore livello di comodità per tutta la famiglia. Perfetta per qualsiasi ambiente. Include anche un manuale utente, telecomando, batterie per il telecomando e un cavo di alimentazione per un setup semplice e veloce.

Su Amazon, oggi, la TV Hisense da 40 pollici viene messa in offerta con uno sconto del 17%: costo finale d’acquisto di 283€.