Questa pennetta USB Kingston è super capiente e veloce (-50%)

La pennetta USB Kingston è un dispositivo di storage portatile che combina praticità e prestazioni elevate. Grazie all’ampia asola presente sul suo design, è possibile agganciarla facilmente a un portachiavi, garantendo così un accesso immediato e senza problemi ai dati memorizzati.

Il connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che offre una protezione aggiuntiva contro polvere e urti, assicurando la massima durabilità del prodotto. Kingston propone questo dispositivo in molteplici colorazioni, a seconda della capacità scelta, permettendo agli utenti di personalizzare il proprio stile senza compromettere la funzionalità.

Con una capacità di 128 GB, la pennetta USB Kingston è perfetta per memorizzare file di grandi dimensioni, foto, video e documenti importanti. L’interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1 garantisce velocità di trasferimento elevate, rendendo le operazioni di copia e salvataggio rapide e efficienti.

Questa pennetta è anche antiurto, un’ottima caratteristica per chi necessita di un dispositivo robusto e affidabile, soprattutto in movimento. Inoltre, la velocità di scrittura è fino a 2x, assicurando che i dati siano scritti in modo veloce e sicuro. Infine, la compatibilità con i principali sistemi operativi, tra cui Windows 11, macOS, Linux e Chrome OS, la rende una scelta versatile per chiunque cerchi un dispositivo di archiviazione affidabile e pratico.

Su Amazon, oggi, viene applicato un super sconto del 50% sulla pennetta USB Kingston che viene venduta a 9,99€.