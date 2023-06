Quando uscirà macOS 14 e quale potrebbe essere il nome? Tutte le ipotesi

Siamo molto vicini a dare il nostro primo sguardo ufficiale a macOS 14 da parte di Apple. Continua a leggere per sapere quando aspettarsi la data di rilascio di macOS 14, inoltre tratteremo quando dovrebbe arrivare il nuovissimo macOS per gli sviluppatori e le beta pubbliche e l’elenco di 15 nomi che Apple probabilmente sceglierà per il rilascio.

Data di rilascio di macOS 14: beta per sviluppatori e pubblica

Apple rivela le sue principali nuove versioni di macOS al keynote del WWDC e tradizionalmente lancia la prima beta per gli sviluppatori entro poche ore (richiede un abbonamento Apple Developer). La prima beta pubblica gratuita di macOS di solito arriva alcune settimane dopo, con il rilascio pubblico ufficiale in arrivo intorno a ottobre negli ultimi anni.

Non abbiamo sentito quasi nulla su quali aggiornamenti potrebbero essere forniti con macOS 14, quindi potrebbe essere focalizzato su funzionalità e perfezionamenti minori. Nel frattempo, si ritiene che iOS 17 e watchOS 10 includano modifiche più importanti.

Come si chiamerà macOS 14?

Secondo un elenco di 15 nomi di luoghi in California precedentemente registrati da Apple, si può fare una previsione sui possibili nomi per macOS 14. I nomi registrati, ma finora non utilizzati, includono Diablo, Condor, Tiburon, Farallon, Miramar, Rincon, Pacific, Redwood, Shasta, Grizzly, Skyline, Redtail, Sonoma, Sequoia e Mammoth. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità che Apple scelga qualcos’altro per questa versione.

Data di rilascio: beta per sviluppatori

Apple ha fatto tradizione rilasciando la prima beta per sviluppatori di ogni importante aggiornamento di macOS il giorno in cui annuncia il nuovo software al WWDC. Il WWDC di quest’anno inizierà con il keynote il 5 giugno, quindi ci aspettiamo che la prima beta per sviluppatori di macOS 14 venga rilasciata poco dopo.

Data di rilascio: beta pubblica

La prima beta pubblica di macOS di solito arriva quattro o cinque settimane dopo il rilascio della prima beta per sviluppatori a giugno. Storicamente, il periodo di rilascio è stato compreso tra la fine di giugno e agosto. Tuttavia, le date esatte possono variare.

Data di rilascio di macOS 14: rilascio pubblico ufficiale

Storicamente, Apple ha rilasciato le nuove versioni di macOS a ottobre. Questa potrebbe essere la tendenza anche per macOS 14, a meno che Apple non decida diversamente.

Ricordiamo alcune delle date di rilascio delle versioni precedenti di macOS: macOS 13 Ventura è stato rilasciato il 24 ottobre 2022, macOS 12 Monterey il 25 ottobre 2021, macOS 11 Big Sur il 12 novembre 2020 e macOS 10.15 Catalina il 7 ottobre 2019.