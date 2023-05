Previsto l'annuncio di iOS 17 al WWDC: cosa aspettarsi dall'aggiornamento

La Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple, in programma per il 5 giugno, rappresenterà l’occasione per la presentazione di iOS 17, l’atteso aggiornamento software che promette nuove funzionalità per gli utenti di iPhone.

Data di rilascio di iOS 17

Apple dovrebbe rilasciare una versione beta di iOS 17 immediatamente dopo l’annuncio al WWDC. Questa sarà inizialmente disponibile per gli sviluppatori, seguita da una versione beta pubblica a luglio per tutti gli utenti iPhone. La versione finale di iOS 17 dovrebbe essere rilasciata a settembre, probabilmente insieme alle nuove serie di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Nuove funzionalità previste in iOS 17

Nonostante il generale silenzio sulla gamma di funzionalità che iOS 17 porterà con sé, si prevede che il nuovo sistema operativo si concentri su modifiche “piacevoli da avere”. Questo perché, secondo Bloomberg, Apple avrebbe focalizzato molte delle sue risorse nello sviluppo del suo visore AR/VR, potenzialmente da annunciare al WWDC.

Si prevede che il Control Center subirà “importanti modifiche”, rispondendo alle richieste degli utenti che non hanno visto sostanziali aggiornamenti da iOS 11. È previsto anche un rinnovato focus sull’app Salute, con nuove funzionalità per il tracciamento dell’umore e delle emozioni.

Un’altra novità interessante sarà la possibilità di sideload e l’accesso ad app store di terze parti, disponibili solo nell’Unione Europea in risposta al Digital Markets Act.

Secondo Bloomberg, ci sarà anche una nuova interfaccia “smart display” per gli iPhone in orientamento orizzontale e in carica, mostrando informazioni come appuntamenti del calendario, meteo e notifiche.

Dispositivi compatibili con iOS 17

Le voci su quali dispositivi supporteranno iOS 17 sono contrastanti. Una fonte suggerisce che iOS 17 abbandonerà il supporto per iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X e alcuni modelli di iPad. Un’altra fonte, citando un anonimo membro del team di sviluppo iOS di Apple, afferma che tutti i dispositivi che supportano iOS 16 supporteranno anche iOS 17.

In attesa del WWDC, potrebbero emergere ulteriori dettagli su iOS 17. Nonostante le anticipazioni, Apple ha dimostrato di riuscire a mantenere molte delle sue novità segrete fino all’evento principale. Resta da vedere quali sorprese ci riserva iOS 17.