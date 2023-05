Il visore AR/VR di Apple avrà funzioni impareggiabili

Secondo un recente rapporto del Wall Street Journal, l’attesissimo visore AR/VR di Apple è destinato a superare le capacità dei suoi rivali di mercato con un margine significativo. Ciò conferma i dettagli precedenti condivisi da Mark Gurman di Bloomberg e Wayne Ma di The Information.

Il rapporto indica che Apple prevede di presentare il visore alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno, con molte sessioni di conferenza incentrate sullo sviluppo del software per il dispositivo. Tuttavia, la produzione in serie delle cuffie non dovrebbe iniziare fino a settembre a causa di ritardi nella produzione. Mentre secondo quanto riferito Apple sta anticipando alcuni problemi di produzione, non sono stati forniti dettagli specifici.

Si prevede che il visore AR/VR sarà dotato di uno schermo interno per la realtà virtuale, insieme a telecamere rivolte verso l’esterno che consentiranno agli utenti di sperimentare sovrapposizioni di realtà aumentata del mondo reale all’interno del visore. Questa fusione di realtà virtuale e aumentata viene comunemente chiamata “realtà mista”.

Il rapporto conferma anche molti altri dettagli sul visore. Descrive il dispositivo come “sperimentale” e “non convenzionale” rispetto ad altri prodotti Apple e dovrebbe avere un prezzo di circa $ 3.000. Inoltre, il visore verrà fornito con un pacco batteria esterno che può essere montato in vita. Si dice che i principali casi d’uso per il dispositivo includano FaceTime, Apple Fitness + e giochi.

Mentre le caratteristiche distintive il visore devono ancora essere completamente rivelate, le fonti citate nel rapporto suggeriscono che le sue capacità supereranno di gran lunga quelle dei suoi concorrenti. L’offerta di Apple dovrebbe offrire livelli superiori di prestazioni e immersione, superando dispositivi come il visore Quest Pro di Meta della casa madre di Facebook.

Con il keynote del WWDC che si terrà il 5 giugno, mancano poche settimane alla presentazione delle cuffie AR/VR di Apple, suscitando un’immensa eccitazione sia per gli sviluppatori che per i consumatori. Mentre l’industria attende con impazienza questo dispositivo rivoluzionario, l’impegno di Apple a spingere i confini tecnologici e ridefinire le esperienze immersive è pronto a rimodellare il panorama AR/VR. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti mentre Apple pone le basi per una nuova era di innovazione della realtà aumentata e virtuale.