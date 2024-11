Pulizia profondissima con il robot aspirapolvere Xiaomi (-27%)

Xiaomi è un’azienda che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 27% sul suo robot aspirapolvere che viene venduto in occasione del Black Friday a 218,98€.

Offerta Black Friday: robot aspirapolvere Xiaomi al 27% di sconto!

Il Robot Aspirapolvere Xiaomi Vacuum S10 è progettato per garantire una pulizia avanzata e precisa, grazie alla sua navigazione laser. Utilizzando tecnologia di scansione a 360°, il robot è in grado di mappare accuratamente l’ambiente domestico, rilevando con precisione la distanza e creando una mappa dettagliata della tua casa. Questo sistema di rilevamento laser consente prestazioni elevate e una pulizia senza errori, anche in ambienti complessi.

Con una potenza di aspirazione da 4.000 PA, il Xiaomi S10 rimuove polvere, capelli e altre impurità con facilità, anche su superfici difficili. Il robot è dotato di un serbatoio 2-in-1, che include sia il contenitore della polvere che il serbatoio dell’acqua. Sono disponibili tre impostazioni di rilascio dell’acqua per adattarsi a diversi materiali di pavimento.

Per quanto riguarda il percorso di pulizia, il robot utilizza modalità a zig-zag e a Y, ottimizzando l’efficienza e assicurando una pulizia profonda, in particolare per rimuovere le macchie più ostinate.

Con una batteria da 3.200 mAh, il Xiaomi S10 può pulire fino a 130 minuti in modalità standard, garantendo un’autonomia prolungata. Inoltre, grazie ai numerosi sensori, il robot è in grado di evitare ostacoli e ridurre il rischio di bloccarsi. Connettiti all’app Xiaomi Home per controllarlo da remoto e monitorare l’avanzamento della pulizia in tempo reale.

