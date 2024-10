Pulisci senza fatica con il robot aspirapolvere al 62% di sconto

Lefant è un’azienda in prima linea nell’ambito della produzione di robot aspirapolvere e oggi, su Amazon, il suo M320 viene messo in promo con uno sconto enorme del 62% per un costo totale di 149,99€.

Pulizie senza sosta con il robot aspirapolvere Lefant (-62%!)

Il robot aspirapolvere Lefant M320 rappresenta una soluzione all’avanguardia per la pulizia della casa, dotato di una tecnologia innovativa per evitare gli ostacoli. Grazie al sistema di rilevamento preciso, il M320 è in grado di riconoscere la distanza dagli ostacoli, iniziando a rallentare a 10 cm e girando per evitarli a soli 4 cm, garantendo così una pulizia senza problemi.

Con una potenza di aspirazione di 6000 Pa, questo robot è progettato per raccogliere efficacemente polvere, peli di animali e detriti su diverse superfici, dai pavimenti in legno ai tappeti a pelo corto. La sua funzionalità 3 in 1 consente di spazzare, aspirare e pulire contemporaneamente, rendendo la pulizia più efficiente. Il design a nido d’ape del supporto magnetico aiuta a catturare polvere e capelli, mentre gli asciugamani usa e getta si abbinano perfettamente per un utilizzo ecologico.

Lefant M320 è dotato di rilevamento ultrasuoni, che consente di identificare automaticamente le aree coperte da moquette e aumentare l’aspirazione per una pulizia profonda. La grande pattumiera e il filtro HEPA contribuiscono a mantenere un’ottima qualità dell’aria, intrappolando piccole particelle.

Con una batteria da 4000 mAh, il robot offre fino a 210 minuti di autonomia e torna automaticamente alla stazione di ricarica al termine della pulizia. Infine, la compatibilità con l’app Lefant Smart e gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant offre un ulteriore livello di comodità, permettendo di gestire facilmente il programma di pulizia.

Su Amazon, oggi, sul robot aspirapolvere Lefant viene applicato e attivato uno sconto enorme del 62% per un costo totale di 149,99€.

