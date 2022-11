Ecco il primo iPhone pieghevole, e non lo ha realizzato Apple [Video]

Si piega ma non si spezza: è il primo iPhone Foldable della storia, funzionante in ogni sua parte. E no, non è opera di Apple.

Si piega ma non si spezza: è il primo iPhone Foldable della storia, funzionante in ogni sua parte. E no, non è opera di Apple.