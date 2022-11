Prosegue la campagna pubblicitaria di Samsung per cercare di attirare l’attenzione degli utenti sui suoi smartphone pieghevoli di ultima generazione, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. La strategia è sempre la stessa: screditare Apple facendo notare l’assenza sul mercato di un iPhone pieghevole.

Nello spot della durata di 30 secondi, un dipendente di quello che sembra a tutti gli effetti un Apple Store invita una persona a scendere dalla recinzione (da cui il titolo del video). Ma questa persona è attratta dai “device pieghevoli e dalle ottime fotocamere di Samsung”, tecnologie innovative per cui non è necessario aspettare, perché sono già lì, disponibili all’acquisto.

Due sono le sferzate del breve video. Con la prima si cerca di far passare il concetto che chi sceglie Apple, sceglie di recintarsi, di chiudersi in un ecosistema mentre il “mondo” all’esterno evolve. La seconda è più diretta: Apple non ha ancora lanciato un iPhone pieghevole, mentre Samsung è ormai arrivata alla quarta generazione, e con un doppia proposta (Flip e Fold, appunto).

Si potrebbe aprire una discussione sul perché Tim Cook e soci non abbiano ancora dato l'”ok” per lanciarsi nel settore dei pieghevoli, ma la verità è che si potrebbe avanzare solo per ipotesi, perché i piani del gigante di Cupertino non sono noti. Indiscrezioni circolano ormai da anni, ma Apple ha davvero intenzione di realizzare un iPhone foldable? Il dubbio c’è.

Tornando alle strategie di marketing di Samsung, la vena anti-Apple non è di certo una novità. È successo in passato, succede ora e sarà così anche in futuro, non c’è dubbio. Guardando agli scorsi mesi, l’azienda sudcoreana ha pubblicato uno spot per convincere le persone ad “unirsi al lato foldable”.

