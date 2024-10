Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore TP-Link in offerta

TP-Link è un’azienda molto presente nella produzione di dispositivi per la casa e per la casa smart e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 23% sul suo ripetitore WiFi che viene venduto a 59,99€.

Ripetitore WiFi TP-Link: ecco le caratteristiche

Il TP-Link RE700X è un ripetitore WiFi avanzato che sfrutta la tecnologia WiFi 6, offrendo velocità più elevate, tempi di latenza ridotti e la possibilità di connettere più dispositivi contemporaneamente. Per ottenere prestazioni ottimali, TP-Link consiglia di utilizzarlo con un router MIMO WiFi 6 AX3000 MU, e il RE700X può creare una rete mesh solo se abbinato a un router TP-Link OneMesh.

Grazie alla tecnologia 1024-QAM, il RE700X offre un throughput dati superiore del 25% rispetto ai modelli di WiFi di ultima generazione, garantendo una connessione rapida e stabile in ogni angolo della casa. Con i suoi 4 amplificatori ad alte prestazioni, il RE700X invia segnali potenti anche nelle aree più difficili da raggiungere, consentendo di godere di streaming 4K e giochi online senza interruzioni, ovunque tu sia.

Inoltre, il TP-Link RE700X non è solo un ripetitore wireless, ma può anche trasformare una connessione Internet cablata in un punto di accesso wireless dual band 2×2 MIMO, semplicemente collegando un cavo Ethernet alla sua porta. Ricorda che per utilizzare questa funzione, è necessario modificare la modalità di funzionamento tramite l’app o il pannello web.

Con una porta LAN Gigabit, puoi anche integrare dispositivi cablati come console di gioco o smart TV nella tua rete WLAN, migliorando ulteriormente la qualità della connessione in casa. Con il RE700X, potrai ottenere una connessione stabile e veloce in ogni angolo della tua abitazione.

