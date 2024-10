Potenzia la tua copertura Wi-Fi con il ripetitore TP-Link in SCONTO

TP-Link è un’azienda molto attiva nell’ambito della produzione di dispositivi per la casa e oggi, il suo ripetitore Wi-Fi viene messo in offerta con uno sconto del 26% per un costo totale e finale di 32,99€.

Maxi offerta attiva sul ripetitore Wi-Fi TP-Link

Il ripetitore Wi-Fi TP-Link è la soluzione ideale per eliminare i punti morti e garantire una connessione internet stabile e veloce in tutta la tua casa. Con uno standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/ac, questo dispositivo offre una velocità di trasferimento dati di 1167 Megabit al secondo, rendendolo perfetto per lo streaming, il gaming e il lavoro da remoto.

Grazie alla sua doppia banda, il ripetitore TP-Link supporta velocità di 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 867 Mbps sulla banda a 5 GHz, assicurando una connessione più veloce e affidabile. La funzionalità di estensione WiFi con un solo tocco semplifica la configurazione, consentendo di ampliare la rete in pochi secondi.

Un altro vantaggio del TP-Link è il pratico indicatore della potenza del segnale, che facilita il posizionamento ottimale del dispositivo per massimizzare la copertura. La configurazione è ulteriormente semplificata dal tasto WPS, permettendo un collegamento rapido e sicuro alla tua rete.

Inoltre, questo ripetitore è dotato di una modalità AP integrata, che consente di estendere anche una rete cablata, rendendolo un dispositivo versatile per ogni esigenza di connettività. Puoi anche controllare facilmente il ripetitore tramite l’app Tether o l’interfaccia web, offrendo un ulteriore livello di comodità e gestione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.