Potenzia la rete WiFi in casa con il ripetitore TP-Link in promozione

Avere a disposizione un ripetitore WiFi è utilissimo per coprire delle zone “morte” in casa e oggi, su Amazon, il ripetitore TP-Link viene scontato del 18% e venduto a soli 29,99€.

Ecco le prestazioni di questo ripetitore WiFi TP-Link

Il ripetitore WiFi TP-Link è la soluzione ideale per eliminare le zone d’ombra nella tua casa, garantendo una forte espansione del segnale Wi-Fi con velocità combinate fino a 1.2 Gbps. Questo dispositivo supporta il Wi-Fi AC1200, operando su bande dual band: 2.4GHz a 300 Mbps e 5GHz a 867 Mbps, per offrire un segnale più stabile e una connessione più veloce, ideale per streaming e gaming.

Un’altra caratteristica utile è lo Smart LED, un indicatore di segnale intelligente che ti guida nel posizionamento del ripetitore, assicurando così una copertura Wi-Fi ottimale in tutta la casa. Grazie a questa funzionalità, puoi facilmente trovare il miglior punto per installare il ripetitore e massimizzare le prestazioni della tua rete.

Inoltre, il TP-Link OneMesh consente di creare una rete mesh connettendosi a un router compatibile con la tecnologia OneMesh. Questo assicura una connessione stabile e senza interruzioni di segnale, anche mentre ti sposti tra i vari ambienti domestici. Da notare che è compatibile a partire dalla versione Hardware V3.

Infine, il ripetitore è progettato per essere massimamente compatibile, funzionando con qualsiasi router o access point wireless sul mercato. Con il ripetitore WiFi TP-Link, potrai godere di una copertura internet uniforme e veloce in ogni angolo della tua casa.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 18% sul ripetitore WiFi TP-Link per un costo totale e finale di 29,99€.

