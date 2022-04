WiFi 6: i modelli di Mac, iPhone e iPad compatibili

Pianifichi l’acquisto di un router WiFi 6? Ecco quali modelli di Mac, iPhone e iPad sono compatibili con questo standard.

L’ultima versione del protocollo di reti wireless è il WiFi 6, ma per poterne sfruttare le caratteristiche serve che tutti i dispositivi della rete siano compatibili col nuovo protocollo, dal router fino all’ultimo dei gingilli smart. Ecco quindi i modelli di Mac, iPhone e iPad compatibili con WiFi 6.

Cos’è WiFi 6?

WiFi 6 risolve alcuni dei problemi che fino ad oggi hanno funestate le connessioni senza fili. Per esempio, risolve il problema del rallentamento quando in un ambiente ci sono troppe reti WiFi; in più la configurazione diventa ancora più semplice.

Inoltre, grazie a OFDMA -una tecnologia chiave alla base di WiFi 6- ogni canale può essere suddiviso in sotto-canali più piccoli. Ciò consente di ottimizzare la trasmissione dei dati senza rinunciare alla compatibilità con le vecchie reti 2.4 GHz.

Quali Mac, iPhone e iPad supporta WiFi 6?

iPhone compatibili con WiFi 6:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

Mac compatibili con WiFi 6:

Tutti i modelli con chip Apple. Sono esclusi quelli con processore Intel, quindi:

MacBook Air M1 2020

MacBook Pro 13″ M1 2020

MacBook Pro 14″ 2021

MacBook Pro 16″ 2021

iMac 24″ M1 2020

Mac mini M1 2020

Mac Studio 2022

iPad compatibili con WiFi 6:

iPad mini 6

iPad Air 4 e iPad Air 5

iPad Pro 11″, 12,9″ del 2020 e 2021

iPad di 9ª generazione è attualmente l’unico prodotto a listino fermo a WiFi 5.

Apple Watch e HomePod supportano invece versioni ancora più datate di WiFi.

Apple TV 4K di 2ª generazione (2021) supporta invece WiFi 6.

Dettagli Tecnici

I protocolli delle reti WiFi sono 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11a, 802.11b/g e 2,4 GHz o 5 GHz. E la velocità dati dipende dal protocollo adottato e da una serie di caratteristiche, come: