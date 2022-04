⌚️💬 Hai bisogno di avere WhatsApp su Apple Watch? La soluzione è più semplice di quanto oseresti sperare: basta seguire questa guida.

Benché sia una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo, WhatsApp ha delle lacune che non colmerà mai, inutile girarci intorno. Una di queste è l’assenza di supporto ad Apple Watch per rispondere ai messaggi. Ma grazie allo sforzo di uno sviluppatore, finalmente la lacuna è stata colmata: ecco come mettere WhatsApp su Apple Watch.

Il segreto è scaricare una piccola ed economica app chiamata WristChat che accede a WhatsApp attraverdo le Web API ufficiali; ciò significa che non è un hack, e che si basa su fondamenta solide.

Dopo l’installazione, è sufficiente aprire l’app e effettuare la scansione del codice QR su WhatsApp, e il gioco è fatto. Pochi istanti dopo, sull’orologio di Cupertino, vedrete la lista di tutte le vostre conversazioni con una grafica simile all’app Messaggi. Da lì potrete toccare una conversazione esistente per leggerne i contenuti, oppure crearne una ex novo. Ovviamente sono supportati anche i gruppi e le notifiche di lettura (spunta verde).

Scaricare WristChat

E il bello è che potete utilizzare qualunque sistema di input installato su Apple Watch e che vi risulti congeniale, inclusa dettatura e Scribble.

Potete scaricare WristChat a 2,99€ da questa pagina dell’App Store.