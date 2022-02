Il client per iOS di WhatsApp si aggiorna con una novità riguardante i messaggi vocali: ora si ascoltano anche fuori dalle chat.

La divisione di Meta che si occupa di WhatsApp sta lavorando a diverse nuove funzionalità. Una tra queste, già segnalata qualche giorno fa, è stata ufficialmente integrata nel client per iOS. Su App Store è ora disponibile la versione 22.4.75 del servizio di messaggistica.

La novità di cui parliamo è una feature che consente agli utenti di ascoltare una messaggio vocale anche al di fuori della chat di riferimento. Una volta avviata la riproduzione del contenuto audio, si può passare liberamente ad un’altra conversazione con cui interagire inviando messaggi di testo, sticker, GIF e così via.

Il changelog di WhatsApp 22.4.75 riporta:

Ora puoi riprodurre messaggi vocali e file audio fuori dalle chat.

Ma è davvero possibile farlo? Sì, ma non per tutti, almeno per il momento. Tale funzionalità, nonostante l’annuncio confermi sia uscita dalla fase beta, è in fase di rilascio graduale. Questo significa che dopo aver scaricato l’update potresti non riuscire a riprodurre i vocali al di fuori di una chat (è il mio caso, ad esempio).

Non c’è nulla da temere però, WhatsApp ha messo in pratica questa strategia anche in passato. Bisogna solo aspettare il proprio turno.

La piattaforma di messaggistica, ancora la più popolare nonostante le accelerate di Telegram, è in costante evoluzione. Oltre al supporto della modalità Full Immersion di iOS 15, consente ora di gestire al meglio l’invio di un vocale, la cui registrazione può finalmente essere messa in pausa.