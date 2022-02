Altro aggiornamento da scaricare su Apple Watch: si tratta della versione 8.4.2 di watchOS, che porta con sé miglioramenti vari.

Non solo iOS/iPadOS 15.3.1 e macOS Monterey 12.2.1. Per completare il quadro aggiornamenti Apple ha infatti rilasciato anche la versione 8.4.2 di watchOS, il sistema operativo di Apple Watch.

L’update (build 19S553), stando alle sintetiche note di rilascio, include aggiornamenti di sicurezza e risolve alcuni bug scoperti durante l’utilizzo delle precedenti versioni. Per il resto, non ci sono altre novità significative da segnalare, né in termini di funzioni né in termini di interfaccia.

watchOS 8.4.2: come scaricare l’aggiornamento

Per scaricare l’aggiornamento del sistema operativo di Apple Watch è richiesto l’utilizzo dell’applicazione Watch su iPhone (Generali > Aggiornamento Software).

Una volta eseguito il download, per l’installazione bisogna assicurarsi che l’indossabile abbia almeno il 50% di carica, che sia posizionato sul suo caricabatterie e che si trovi nei paraggi dell’iPhone con cui è abbinato.

Rilasciato il 26 gennaio 2022, watchOS 8.4 ha risolto un fastidioso bug che non consentiva agli utenti di ricaricare il proprio Apple Watch utilizzando un charger di terze parti, anche di marchi noti come Belkin che trovano spazio su Apple Store.

Non solo Apple Watch

In chiusura, vi ricordiamo che Apple ha annunciato importanti novità per il suo AirTag. Le nuove feature saranno implementate con un futuro aggiornamento software del tracker.