Altro aggiornamento da installare su iPhone e iPad: la versione 15.3.1 di iOS/iPadOS migliora la sicurezza e risolve un problema con gli schermi Braille.

A distanza di due settimane da iOS e iPadOS 15.3, Apple ha reso disponibile per tutti gli utenti la versione 15.3.1 dei sistemi operativi per iPhone e iPad.

Dalle note di rilascio si apprende che l’aggiornamento include miglioramenti relativi alla sicurezza e risolve diversi bug, tra cui quello riguardante gli schermi Braille.

iOS 15.3.1 fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza per iPhone e risolve un problema per il quale gli schermi Braille potevano non rispondere.

Per saperne di più sui fix di sicurezza bisogna consultare la pagina di supporto sul sito web dell’azienda di Cupertino. Qui viene descritto un bug di WebKit che portava, tramite l’elaborazione di contenuti web dannosi, all’esecuzione arbitraria di codice. L’anomalia, spiega Apple, sarebbe stata attivamente sfruttata.

Anche la versione precedente di iOS, ovvero la 15.3, risolveva un pericoloso bug. In quel caso però riguardava esclusivamente Safari.

iOS/iPadOS 15.3.1: come scaricare l’aggiornamento

Per scaricare le ultime versioni di iOS e iPadOS basta recarsi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software direttamente dal dispositivo. L’update non raggiunge i 300 MB di dimensione, quindi il download – connessione permettendo – dovrebbe essere abbastanza rapido.

Il download può essere avviato in qualsiasi momento ma per l’installazione è necessario che iPhone/iPad abbia almeno il 50% di carica o che sia collegato ad una fonte di alimentazione.