macOS Monterey 12.2.1: 5 cose da sapere sull’update

Apple sta lavorando ad una nuova build di macOS Monterey 12.2.1. Ecco 5 cose importanti da sapere su questo update.

In queste ore, Apple sta lavorando a macOS Monterey 12.2.1, un aggiornamento minore destinato tuttavia a regalare parecchie, piccole novità su Mac; soprattutto sul fronte della sicurezza, della stabilità e della velocità. Ecco 5 cose importanti da sapere.

macOS 12.2.1: Novità

Gli update di questo tipo, identificati cioè dalla nomenclatura a triplo numero (x.x.x), di solito sono update minori nel senso che non apportano nuove feature; piuttosto, si concentrano sulla risoluzione dei problemi, e turano le falle di sicurezza. Il changelog infatti recita:

Risolve un problema per i Mac Intel che può portare allo scaricamento della batteria durante lo sleep, se ci sono dispositivi Bluetooth connessi.

Inoltre, come si apprende dalle note di rilascio, questo update risolve un grave problema di sicurezza in WebKit, dunque in Safari.

macOS 12.2.1: Stabilità

Dai test preliminari, sembra che questa release sia molto stabile sia dal punto di vista della connettività (batteria duratura, WiFi e Bluetooth stabili) sia delle prestazioni con le app di terze parti. In generale, macOS Monterey 12.2.1 è veloce come il predecessore macOS Monterey 12.2.

macOS 12.2.1: Problemi Noti

Nonostante la generale stabilità, sembra che macOS Monterey 12.2.1 causi problemi per alcuni utenti e in alcune configurazioni. In particolare, si vocifera di problemi di installazione, ritardi nell’interfaccia grafica, problemi nell’apertura di app di terze parti, consumo anomalo della batteria, problemi al WiFi, blocchi di sistema e perfino crash.

macOS 12.2.1: Downgrade

Gli utenti che dovessero sperimentare problemi con macOS 12.2.1 (l’attuale Beta o la futura versione definitiva), possono procedere con un downgrade, a patto di avere un backup di Time Machine completo da cui attingere.

Cosa Succede Dopo?

Dopo macOS Monterey 12.2.1 sarà il turno di macOS Monterey 12.3 che attualmente è in fase di Beta Testing. Non sappiamo quando verrà rilasciato, ma è probabile che avvenga il mese prossimo. Magari col rilascio dei nuovi Mac M2.