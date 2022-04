“Tocca per pagare” su iPhone: Apple si prepara al lancio

Tocca per Pagare (Tap to Pay) è la nuova feature di Apple Pay che trasforma iPhone in un POS completo. Apple si prepara al lancio.

“Tocca per Pagare” (Tap to Pay) è la nuova feature di Apple Pay che permette di accettare su iPhone pagamenti Apple Pay, contactless e via carta di credito/debito e altri wallet digitali; in pratica, fa di iPhone un POS mobile completo. E a quanto pare, al lancio manca poco.

Fino ad oggi, iPhone poteva essere utilizzato come POS soltanto con l’uso di hardware aggiuntivo collegato via Bluetooth, Lightning o jack cuffie. Tap to Pay on iPhone invece sarà disponibile sulle principali piattaforme di pagamento (tipo Stripe e Shopify Point of Sale) e sarà anche molto semplice da usare.

“A mano a mano che sempre più consumatori utilizzano i pagamenti contactless per pagare con wallet digitali e carte di credito, Tap to Pay on iPhone fornirà alle attività economiche un sistema di pagamenti contactless sicuro, privato e facile da usare da usare, e sbloccherà nuove esperienze di acquisto sfruttando la potenza, la sicurezza e la praticità di iPhone” ha dichiarato Jennifer Bailey, vice presidente Apple Pay e Apple Wallet. “In collaborazione con le piattaforme di pagamento, gli sviluppatori e i network di pagamento, stiamo rendendo ancora più facili le cose per le attività di tutte le taglie, dai semplici imprenditori ai grandi retailer, consentendo di accettare in modo integrato i pagamenti e di continuare a far crescere il loro business.”

Al momento dell’introduzione del servizio, Apple aveva annunciato un solo partner commerciale: Stripe; ora però se ne è aggiunto un altro, l’olandese Adyen che tuttavia -spiega in un comunicato– opererà solo negli USA, almeno inizialmente.

“Tocca per pagare” (Tap to Pay) verrà lanciato negli USA nel corso dell’anno; non esiste ancora una data ufficiale, ma il fermento che si nota in queste ore lascia pensare che non debba mancare molto. Dovrebbe essere incluso infatti in iOS 15.4.