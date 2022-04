Telegram ha recentemente rilasciato un aggiornamento della sua applicazione e ha introdotto un timer personalizzato per i messaggi effimeri.

Dal 2013, ovvero dal lancio della modalità per abilitare le chat segrete, Telegram consente l’invio dei cosiddetti messaggi effimeri, ovvero destinati a scomparire dopo un certo periodo di tempo. Oggi l’autoeliminazione dei messaggi ha preso piede e nelle ultime ore questa feature è stata resa ancora più utile e versatile. Scaricando l’ultima versione dell’app di messaggistica (la 8.7, per intenderci) è possibile impostare un timer personalizzato per l’autoeliminazione dei messaggi.

Ma come si stabilisce questo timer personalizzato? La procedura è molto semplice e richiede pochi passaggi. Il primo? Ovviamente scaricare l’aggiornamento di Telegram rilasciato poche ore fa.

Come direbbe Giovanni Muciaccia, “fatto”? Perfetto, ora segui questa guida per attivare l’autoeliminazione dei messaggi.

Lancia Telegram sul tuo iPhone e apri la conversazione per la quale vuoi attivare la feature. Premi sull’immagine profilo del contatto (icona in alto a destra). Premi sull’icona dei tre puntini (quella per accedere ad altri strumenti). Seleziona la funzione “Attiva autoeliminazione”.

© Melablog Seleziona una delle opzioni disponibili… … oppure imposta un timer personalizzato selezionando “altro”. Puoi scegliere da 1 a 6 giorni, da 1 a 3 settimane, da 1 a 6 mesi e, infine, un anno.

© Melablog

Abilitata la feature, tutti i messaggi di testo si cancelleranno in automatico dalla chat dopo il periodo di tempo selezionato. Per quanto riguarda i gruppi, solo gli amministratori hanno la possibilità di sprigionare il potere dell’autoeliminazione.