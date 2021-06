Telegram, chiamate di gruppo e condivisione schermo su iPhone

Ecco come effettuare chiamate audio di gruppo illimitate, video fino a 30 persone e come condividere lo schermo di iPhone.

L’ultima versione di Telegram permette finalmente di effettuare chiamate audio illimitate, videochiamate fino a 30 persone e addirittura con condivisione dello schermo anche su iPhone e iPad. Ecco come si fa.

Nella corsa all’app di instant messaging più carrozzata, Telegram fa passi da gigante. L’ultima build per iOS, iPadOS, Android, macOS e Windows permette infatti di attivare videocamera o condividere lo schermo durante le Chat vocali nei gruppi, su tutti i dispositivi, inclusi tablet e desktop.

Le novità più interessanti dell’ultimo aggiornamento sono:

Videochiamate di gruppo: Potete trasformare qualunque chat di gruppo audio in una videocall di gruppo senza interruzioni. Condivisione Schermo: Ora potete condividere il display di iPhone, iPad, Android, Mac e PC con un tocco. La feature funziona solo nelle call di gruppo tuttavia, non in quelle a due. Soppressione rumore: Per mantenere l’audio pulito e nitido, ed evitare fastidiosi effetti di riverbero, ora c’è una nuova opzione di soppressione del rumore di fondo. Tablet e desktop: Visto che iPad e Mac hanno più schermo a disposizione, ora potete riorganizzare l’interfaccia per aprire il pannello laterale e vedere una visualizzazione a metà schermo della griglia dei video e dell’elenco dei partecipanti, ottimizzata sia per l’orientamento verticale che orizzontale. Su Mac, invece, le chat vocali si aprono in una finestra separata, così da permettere di scrivere e parlare senza dover ridurre a icona nulla.



Telegram è gratuitamente disponibile su questa pagina dell’App Store e a nostro giudizio è un’app indispensabile. Molto più sicura e rispettosa della privacy rispetto a WhatsApp, offre molti vantaggi anche rispetto a iMessage, soprattutto per quanto concerne la ricchezza di feature e il supporto multi-piattaforma. In più, tutti i dati vengono salvati sul Cloud di Telegram, il che significa che non si intasa lo spazio su iCloud.

Effettuare Videochiamate di Gruppo su Telegram

Prima di avviare una videocall di gruppo, bisogna avviare una chat audio:

Avviate una chat vocale partendo da un gruppo Nel menu ⋯ del profilo di qualsiasi gruppo in cui siete amministratori, toccate Chat vocale

Attenzione. Mentre i partecipanti solo audio sono illimitati, la parte video è attualmente disponibile per le prime 30 persone che si uniscono alla chat vocale.

Condividere lo Schermo su Telegram

Avviate una conversazione video di gruppo Toccate ⋯ e selezionate Condividi Schermo dal menu

