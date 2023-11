WhatsApp introduce un nuovo sistema di autenticazione

WhatsApp ha recentemente introdotto un importante aggiornamento che permette agli utenti di collegare il proprio account a un indirizzo email. Questa nuova funzione offre una modalità alternativa di autenticazione tramite email, in aggiunta alla tradizionale verifica tramite SMS. Inizialmente disponibile solo nella versione beta dell’applicazione, questa opzione è ora accessibile a tutti gli utenti.

Aggiornamento in arrivo per WhatsApp

L’aggiornamento, specificatamente nella versione 23.24.70 di WhatsApp per iPhone, introduce la verifica via email. Questa funzionalità non sostituisce la verifica tramite SMS, ma offre un’alternativa pratica, soprattutto in situazioni in cui gli utenti si trovano in aree prive di copertura cellulare e necessitano di accedere al proprio account WhatsApp. Per associare un indirizzo email al proprio account, gli utenti devono accedere alla scheda del proprio profilo, selezionare il menu ‘Account’ e quindi ‘Indirizzo Email’. È importante sottolineare che l’indirizzo email viene utilizzato esclusivamente per l’accesso all’account e non sarà visibile agli altri utenti.

Nonostante l’introduzione della verifica via email, per utilizzare WhatsApp è ancora necessario disporre di un numero di telefono valido. L’azienda sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di impostare un nome utente da condividere invece del numero di telefono, ma questa opzione non è ancora stata rilasciata.

Oltre a queste novità, WhatsApp ha lanciato di recente la sua nuova applicazione per macOS, completamente rinnovata per funzionare in modo nativo sui computer Mac. A ottobre, l’app ha iniziato a implementare l’opzione per utilizzare due account WhatsApp sullo stesso dispositivo e ha aggiunto il supporto per le passkey su Android.

WhatsApp è disponibile gratuitamente sull’App Store e si consiglia di installare l’ultima versione dell’app per accedere a tutte le nuove funzionalità. Tra le altre novità in fase di sviluppo, WhatsApp sta testando i messaggi audio autodistruttivi per gli utenti beta e sta preparando il lancio di un’app beta per iPad.