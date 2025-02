Photoshop arriva su iPhone: ecco le novità della nuova app mobile

Adobe Photoshop ridefinisce il fotoritocco digitale con il lancio della sua versione completa per iPhone, offrendo strumenti professionali e l’integrazione con l’intelligenza artificiale Adobe Firefly. Questa innovazione consente agli utenti di accedere a funzionalità avanzate come stratificazione, mascheramento e blending direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Grazie a strumenti AI come Tap Select e Spot Healing Brush, oltre alle opzioni Generative Fill e Generative Expand, creare e modificare immagini diventa un processo intuitivo e veloce. L’app si inserisce perfettamente nell’ecosistema Adobe, garantendo una sinergia ottimale tra la versione mobile, la versione Photoshop web e piattaforme come Lightroom e Adobe Stock. Questo approccio permette agli utenti di lavorare in modo fluido e professionale su diversi dispositivi.

Il nuovo piano Photoshop Mobile e Web, disponibile a 7,99 dollari al mese o 69,99 dollari all’anno, include una versione gratuita per prove iniziali. Purtroppo, gli utenti Android dovranno attendere la fine dell’anno per accedere a questa app rivoluzionaria. Questa mossa strategica rafforza ulteriormente la leadership di Adobe nel settore della creatività digitale, rendendo il fotoritocco professionale accessibile ovunque, grazie alla combinazione di mobile computing e cloud.