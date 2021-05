Stampare la Lista Promemoria su iPhone, iPad e Mac

Sbloccare iPhone con mascherina (grazie a Apple Watch)

Fino a oggi, l’unico modo per sbloccare gli iPhone di ultima generazione quando si indossa la mascherina era immettendo il codice di sblocco. Con iOS 14.5, invece, diventa possibile farlo in automatico grazie ad Apple Watch. Ecco come si configura il tutto. Leggi anche: iOS 14.5 disponibile: ecco tutte le novità Requisiti Preliminari Per poter