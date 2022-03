SpyBuster, l’app per scoprire se hai app russe sul tuo Mac

Un’app gratuita permette di sapere se sul tuo Mac ci sono installate app che inviano i tuoi dati in Russia. E eradicarle, se lo desideri.

Dopo l’invasione in Ucraina, c’è crescente sospetto verso il software russo e verso la gestione dei dati personali nel paese. Un’applicazione sviluppata da MacPaw (quelli di CleanMyMac3), tuttavia, permette di scoprire se avete software di origine russa e bielorussa nel Mac, e di bloccarlo o eradicarlo.

Potrà sembrare una paranoia alle nostre longitudini, ma per chi vive nell’Europa dell’Est o in Ucraina, può fare la differenza. A luglio 2016, il governo russo ha varato nuove leggi (No. 374-FZ e 375-FZ) che impongono alle società telefoniche di conservare i log di videochiamate, dati, immagini e messaggi di testo sui server russi per 6 mesi, e i metadati (ora, luogo, mittente e ricevente) per 3 anni. Ciò implica che i provider di messaggistica, mail, social network sono obbligati a consentire l’accesso al Federal Security Service (FSB) anche se crittografati, e senza un ordine del giudice.

In altre parole, l’FSB può accedere all’inter cronologia di foto, testi e video che l’utente ha inoltrato -anche privatamente- tramite le proprie applicazioni. Ecco perché, per qualcuno, boicottare i servizi russi può fare la differenza tra vita e morte.

Stanare App e Servizi Russi

La nuova utility di MacPaw, chiamata SpyBuster, permette di bloccare applicazioni, servizi e siti web connessi in qualche modo alla Russia o alla Bielorussia. L’app presenta due tab:

Statiс Analysis: Mostra tutte le app e i servizi in qualche modo collegati a Russia e Bielorussia.

Mostra tutte le app e i servizi in qualche modo collegati a Russia e Bielorussia. Dynamic Analysis: Mostra come si comportano queste app, e appena fanno qualcosa tipo richiedere dati, inviare dati, accedere a server remoti e così via. Un doppio clic permette di bloccare un’app, un po’ come avviene coi firewall.

Potete scaricare gratuitamente SpyBuster da questa pagina del sito MacPaw.