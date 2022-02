Il rapporto tra gli utenti italiani e la mobile photography: gli interessanti dati di una ricerca condotta nello stivale.

Ogni giorno sono innumerevoli le fotografie scattate con gli smartphone e non a caso le aziende impegnate in questo settore tendono a puntare sempre più sul comparto che trova spazio sulla scocca posteriore dei device. Apple, Samsung, Oppo, Huawei (ma l’elenco è decisamente più lungo) tornano sul mercato, anno dopo anno, con camera-phone in grado di immortalare nel migliore dei modi panorami, paesaggi, momenti, attimi, ricordi.

E proprio perché le gallerie degli utenti sono pieni di scatti, Realme – in occasione del lancio della Serie 9 Pro – ha commissionato ad AstraRicerche un ricerca intitolata “Dal tramonto all’alba: la passione degli italiani per la mobile photography”. Lo studio è stato condotto a febbraio 2022 e vi hanno preso parte 1.005 residenti in Italia con età compresa tra i 15 e i 65 anni.

Dai risultati si apprende che le fotografie rappresentano per l’86.1% degli intervistati un modo per rendere ancora più indimenticabile un momento e che il 38.4% del campione usa lo smartphone più volte al giorno per scattare foto. I più “regolari” sono gli utenti tra 15 e 34 anni.

A sorpresa, tra i soggetti più amati dagli utenti non troviamo il cibo o “se stessi” (selfie), ma paesaggi, tramonti e le altre persone. Fuori dalla Top 3 troviamo invece animali, panorami notturni e shopping. Interessante è che il 68% del campione ha confermato di scattare – o quantomeno di apprezzare – fotografie relative ad alba e tramonto.

Il momento più gettonato per scattare fotografie, ancora secondo la ricerca, è nelle ore meno luminose della giornata, in particolare al tramonto e di sera. Il 19.4% degli scatti è in situazione di scarsa luminosità, il 41.2% quando “la luce disponibile non è abbondante”.

Il report si conclude con cinque categorie di utenti, suddivisi in base alle loro abitudini in fatto di mobile photography: