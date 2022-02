Come da programma Samsung ha presentato i suoi tre top di gamma per il 2022: scopri caratteristiche e prezzi dei Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

L’evento Unpacked 2022 di Samsung non ha tradito le aspettative. O meglio, non ha tradito le fughe di notizie che come al solito anticipano appuntamenti di questo tipo. Il colosso sud-coreano, con un keynote trasmesso in streaming (e senza pubblico, a causa della pandemia di COVID-19), ha svelato i suoi tre nuovi smartphone top di gamma: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra.

Ai tre camera-phone (il modello Ultra, in particolare) Apple risponderà a settembre, con i quattro modelli di iPhone 14.

Galaxy S22/S22+

Con un simpatico siparietto con la Regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz (direttamente dalla serie Bridgerton di Netflix), hanno fatto capolino – a mo’ di opera d’arte – il Galaxy S22 e il Galaxy S22+.

Il design non è distante da quello del device della precedente generazione, anzi. I colori disponibili per entrambi i modelli sono Phantom White, Phantom Black, Green e Pink Gold.

I pre-ordini sono attivi da oggi 9 febbraio 2022, per la disponibilità bisognerà invece attendere il 25 dello stesso mese. Il prezzo di partenza per il Galaxy S22 è di 879 euro (128GB/8GB), per il Galaxy S22+ è invece di 1079 euro (128GB/8GB).

Pre-ordina Samsung Galaxy S22 5G (vari colori) a partire da 879 euro

Pre-ordina Samsung Galaxy S22+ 5G (vari colori) a partire da 1.079 euro

Scheda tecnica

Galaxy S22: display da 6.1″ FHD+ Flat

Galaxy S22+: display da 6.6″ FHD+ Flat

Tecnologia Dynamic Amoled con Vision Booster

Scocca in alluminio

Gorilla Glass Victus+

Configurazioni: 128GB/8GB e 256GB/8GB

Batteria: 3.700mAh (Galaxy S22), 4.500mAh (Galaxy S22+)

Tripla fotocamera posteriore: grandangolo 50MP, ultra-grandangolo 12MP, teleobiettivo 10MP

Fotocamera frontale da 10MP

OIS

VDIS

Nightography

Foto ritratto in condizioni di scarsa luminosità

Miglioramenti alle fotocamere in-app di Instagram, Snapchat e TikTok

Processore a 4nm

Certificazione IP68: resistenza ad acqua e polvere

Prenotando un Galaxy S22 o Galaxy S22+ entro il 10 marzo, si ricevono in regalo gli auricolari wireless Galaxy Buds Pro. Maggiori informazioni sulla promozione sul sito di Samsung.

Galaxy S22 Ultra

È il vero colosso dell’evento Unpacked 2022, un concentrato di tecnologia con tanto di S-Pen presa in prestito dalla linea Note. I pre-ordini per il Galaxy S22 Ultra sono già attivi sul sito di Samsung, il prezzo di partenza per il mercato italiano è di 1279 euro (128GB/8GB).

Pre-ordina Samsung Galaxy S22 Ultra (vari colori ) a partire da 1.279 euro

Scheda tecnica

Display Quad HD+ Edge da 6.8″

Tecnologia Dynamic AMOLED 2X (1,750 nit) con Vision Booster

Scocca in alluminio

Gorilla Glass Victus+

Configurazioni: 128GB/8GB, 256GB/12GB, 512GB/12GB, 1TB/12GB

Fotocamere posteriori: grandangolo 108MP, ultra-grandangolo 12MP, teleobiettivo X3 10MP, teleobiettivo X10 10MP

Fotocamera frontale: 40MP

Nightography

Modalità ritratto anche in condizioni di scarsa luminosità

OIS

VDIS

Expert RAW

Batteria da 5.000mAh

Super ricarica rapida 45W

Processore a 4nm

Certificazione IP68: resistenza ad acqua e polvere

Anche per il Galaxy S22 Ultra è valida la promozione per ottenere in regalo gli auricolari Galaxy Buds Pro. Sul sito di Samsung tutti i dettagli.