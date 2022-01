Ad aprile l’annuncio delle dieci migliori fotografie macro scattate con iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Ci sono alcuni slogan e motti che vengono immediatamente associati ad Apple e alle figure chiave dell’azienda di Cupertino. Si pensi a “Think different” (il suo primo utilizzo risale al 1997, con la campagna pubblicitaria per il PowerBook G3 e l’iMac) o a “One ore thing” (celebre frase pronunciata da Steve Jobs per concludere un evento con una sorpresa finale). E poi c’è “Shot on iPhone”, in uso tanto negli spot quanto sui social network.

Lo smartphone di Apple, vista la sua diffusione, viene utilizzato – anche – per scattare stupende fotografie, molte delle quali pubblicate principalmente su Instagram con l’aggiunta di un preciso hashtag, ovvero #shotoniphone. Il colosso californiano ne è ovviamente a conoscenza e per questo motivo organizza una challenge annuale intitolata proprio “Shot on iPhone”.

L’edizione del 2022 si concentra sulle foto macro, da scattare con iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max (gli unici ora del listino con il supporto a questo formato). La challenge, si legge nel comunicato stampa, è già iniziata e si concluderà il 16 febbraio 2022. L’annuncio degli scatti vincitori ci sarà invece ad aprile.

Shot on iPhone 2022: come si partecipa

Per partecipare alla challenge bisogna condividere le foto macro preferite – scattate con iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, ripetiamo – su Instagram e Twitter. Gli hashtag da utilizzare sono #ShotoniPhone e #iPhonemacrochallenge. Toccherà poi ad una giuria di esperti selezionare le 10 migliori fotografie.

Le foto vincitrici verranno pubblicate in una galleria sulla Newsroom Apple, apple.com, sull’account Instagram di Apple (@apple) e altri account Apple ufficiali. Potrebbero anche apparire in campagne digitali, negli Apple Store, su affissioni esterne o in mostre fotografiche pubbliche.

Di seguito alcuni consigli forniti da Apple per scattare macro: