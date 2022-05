Silenziare la sveglia su iPhone (tuo o di qualcun altro)

Contrariamente a quel che molti credono, il Non disturbare e il muto di iPhone non influiscono sul suono della sveglia. Anche se imposti contemporaneamente Muto e Non Disturbare, in altre parole, la sveglia suonerà lo stesso.

Se una sveglia non suona o il volume della sveglia è troppo basso oppure l’iPhone vibra soltanto, può dipendere da queste possibilità: