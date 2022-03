Phone SE 2022, Apple aumenta la RAM a 4GB

Sorpresa. Il nuovo iPhone SE 2022 aumenta la RAM disponibile e passa dai precedenti 3GB agli attuali 4GB. Ecco perché è una buona notizia.

L’ultima generazione di iPhone SE presentata all’Evento Apple Peek Performance nasconde una sorpresa sotto al cofano. Apple ha (finalmente!) aumentato la RAM che passa dai precedenti 3GB agli attuali 4GB.

Il nuovo iPhone SE include, con una spesa di 529 euro, uno dei migliori processori mobili in circolazione, l’A15 Bionic e la connettività 5G; in più può contare su una autonomia superiore rispetto alla precedente generazione, ha una fotocamera più performante e un rivestimento in vetro più robusto.

Ma l’aspetto più interessante probabilmente è che incrementa il quantitativo di RAM disponibile, che passa da 3 a 4 GB; un’informazione rivelata dallo sviluppatore Moritz Sternemann e che trova conferma all’interno della Candidata al Rilascio di Xcode 13.3, la prossima versione dell’ambiente di sviluppo integrato di Apple.

All’interno del codice di questa app, infatti, sono stati trovati i riferimenti a un quantitativo superiore di RAM, come era avvenuto in passato anche per diversi iPhone e iPad; pertanto, riteniamo questa notizia assolutamente attendibile.

La RAM è il banco di lavoro della CPU, dove vengono caricati ed elaborati i dati del dispositivo; un quantitativo superiore di questo tipo di memoria si traduce in maggiori prestazioni quando si passa da un’app all’altra, e nelle applicazioni particolarmente voluminose e complesse (tipo giochi, montaggio video e foto ritocco). Più RAM significa più livelli di un’immagine, più effetti video in iMovie e tempi di caricamento più rapidi delle pagine Web già aperte in Safari.

I pre-ordini del nuovo iPhone SE partiranno l’11 marzo in diversi paesi del mondo incluso il nostro, con consegna e disponibilità nei negozi fisici dal 18 marzo.